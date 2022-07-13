استعدادا لكأس العالم ..قطر تواجه كندا وتشيلي في سبتمبر

العنابي الذي بدأ مرحلة التحضير حيث يعسكر حالياً في إسبانيا سيخوض ثلاث مباريات شهر سبتمبر في النمسا، الأولى ستكون ضد منتخب كندا في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، والثانية ضد تشيلي في السابع والعشرين من الشهر ذاته، على أن يحدد في وقت لاحق الموعد والمنتخب الذي سيواجهه في المباراة الودية الثالثة.