استعدادا لكأس العالم ..قطر تواجه كندا وتشيلي في سبتمبر


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 22:36قراءة: 0 د, 21 ث
      
ضمن برنامجه التحضيري لكأس العالم 2022، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن جدول المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الأول شهر سبتمبر المقبل.



العنابي الذي بدأ مرحلة التحضير حيث يعسكر حالياً في إسبانيا سيخوض ثلاث مباريات شهر سبتمبر في النمسا، الأولى ستكون ضد منتخب كندا في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، والثانية ضد تشيلي في السابع والعشرين من الشهر ذاته، على أن يحدد في وقت لاحق الموعد والمنتخب الذي سيواجهه في المباراة الودية الثالثة.

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