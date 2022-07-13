بايدن يغادر الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط

وكالات -

ومن المقرر أن تكون إسرائيل المحطة الأولى في زيارة بايدن للمنطقة، والتي سيزور خلالها أيضا الأراضي الفلسطينية ثم السعودية.وتتركز أولويات زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في تثبيت الهدنة باليمن واندماج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، والعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية.كما يخطط لإقناع السعوديين بضخ المزيد من النفط.