الخارجية الأمريكية تكشف عن أهداف زيارة بايدن للشرق الأوسط

وكالات -

وفي بيان له، أوضح نيد برايس قائلا: "سيرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكين الرئيس بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، للتشاور مع شركاء إسرائيليين وفلسطينيين وخليجيين وإقليميين بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين، ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران".وأضاف برايس: "بعد اجتماعات في القدس وبيت لحم، سيستمر الرئيس بايدن والوزير بلينكين في زيارة جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والعراق والأردن، لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي، بالإضافة إلى المصالح المشتركة الأخرى".