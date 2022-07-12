بايدن يؤكد مقتل القيادي في "داعش" ماهر العقال في سوريا

وكالات -

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني إن "موت العقال في سوريا سيؤدي إلى إخراج إرهابي رئيسي من الميدان ويحد بشكل كبير من قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ عملياته في المنطقة"، مشيرا إلى أنها "مثل العملية الأمريكية في فبراير التي قضت على زعيم "داعش"، تبعث برسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم".وأكد أن "هذه الضربة الجوية تمثل تتويجا لعمل استخباراتي حازم ودقيق وتقف كدليل على شجاعة ومهارة قواتنا المسلحة. كما توضح أن الولايات المتحدة لا تطلب الآلاف من القوات في مهام قتالية لتحديد التهديدات التي تواجه بلدنا والقضاء عليها".