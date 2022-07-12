للمرة الأولى منذ 2002.. سعر صرف اليورو يعادل الدولار

وكالات -

وبحلول الساعة 09:50 بالتوقيت العالمي، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية إلى مستوى 1.0006 دولار، وقبل ذلك بدقائق عادل سعر صرف اليورو سعر صرف الدولار.وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.