بسبب تعليقه على تغريدة.. التحقيق مع جنرال أمريكي متقاعد بسبب السخرية من زوجة الرئيس

وكالات -

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أعلن الجيش الأمريكي وقف عقد جنرال سابق يقدم استشارات للجيش حاليا بسبب تعليقه على تغريدة نشرتها جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.واعتبرت تغريدة الجنرال المتقاعد أنه يحمل "سخرية" من السيدة الأولى بشأن قضية اجتماعية ساخنة، وفقا للجيش.وكان اللفتنانت جنرال المتقاعد غاري فولسكي، المتحدث الرسمي السابق للجيش والحائز على النجمة الفضية للشجاعة في العراق، "معلما أول" يقدم الاستشارات لكبار الضباط العسكريين والموظفين والطلاب المشاركين في المناورات الحربية والأنشطة العسكرية الأخرى.وقالت سينثيا سميث المتحدثة باسم الجيش في تصريح لصحيفة "يو أس توداي" الأمريكية إن اللفتنانت جنرال ثيودور مارتن، قائد مركز الأسلحة المشتركة، علق مهام اللفتنانت جنرال المتقاعد غاري فولسكي، بانتظار نتائج التحقيقات.وكانت جيل بايدن قد نشرت تغريدة في 24 يونيو انتقدت فيها قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء حق الإجهاض، وجاء فيها: "منذ ما يقرب من 50 عاما، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق".ورد فولسكي: "يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة"، علما أنه تم حذف تعليقه في لاحق.وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا التعليق يعتبر انتهاكا لقواعد العمل بالنسبة لضابط متقاعد، وموظف موضوع على جدول رواتب البنتاغون.