سريلانكا: المحتجون يقررون احتلال القصور الرئاسية حتى رحيل قادة البلاد


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 21:19قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أكد المتظاهرون في سريلانكا عزمهم الاستمرار في احتلال المقرات الرئاسية ومقرات رئاسة الوزراء حتى يعلن الرئيس غوتابايا راجاباكسا، استقالته رسميا عن الرئاسة ومعه رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ.


وكان الرئيس غوتابايا قد أعلن أنه سيتنحى رسميا عن منصبه في 13 يوليو/تموز، وفقًا لإعلان أدلى به رئيس البرلمان يوم السبت.

لكن الرئيس نفسه فر إلى مكان غير معروف ولم يظهر علانية أو يدلي بنفسه بأية تصريحات أو تعهدات.


ونزل الآلاف إلى العاصمة كولومبو يوم السبت مطالبين باستقالة الرئيس ونظامه بعد أشهر من الاحتجاجات.

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