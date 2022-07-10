بايدن يتحدث عن سفره إلى السعودية وعلاقته بالتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 12:34قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة بالسعودية ، معتبرا أن ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.


في مقال رأي كتبه بايدن في صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان: "لماذا سأذهب إلى السعودية؟" قال الرئيس الأمريكي: "يوم الجمعة، سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف بايدن: "سيكون هذا السفر أيضا رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها".


وأردف: "في جدة، سوف يجتمع القادة من جميع أنحاء المنطقة، للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا حيويا".
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وأوضح بايدن قائلا: :"عندما ألتقي بالقادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي هو تعزيز شراكة استراتيجية للمضي قدما، تستند إلى المصالح والمسؤوليات المشتركة، مع التمسك أيضا بالقيم الأمريكية الأساسية".

وأشار إلى أن زيارته المقبلة إلى السعودية والتعاون مع المملكة "مهمة لمواجهة روسيا، والتغلب في المنافسة مع الصين، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"

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