بعد فرار رئيس سريلانكا.. الشعب يمارس السباحة في قصره!


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 12:27قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - بعد اقتحامهم منزل رئيس سريلانكا بعد فراره عثر المتظاهرون على أكثر من 17.8 مليون روبية (49.1 ألف دولار) وسلموها للشرطة.


وقالت حركة غوتا غوغاما الاحتجاجية على تويتر: "بالأمس سلم المتظاهرون إلى رئيس مركز شرطة فورت (حي) ما يقرب من 17.850.000 روبية تم العثور عليها في منزل الرئيس".



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السريلانكية بمقاطع الفيديو التي تظهر حشدا من المحتجين وهم يقتحمون المقر الرئاسي.

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على إثر ذلك، أقام المحتجون حفلة في منزل الرئيس غوتابايا راجابكسا، حيث أمضوا وقتهم بين السباحة في حوض السباحة الخاص به، والقيام بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الهارب مرسوما بشأن التوزيع المعجل للغاز في سريلانكا، واستأنف توريد الوقود لمحطات الوقود. وفي السابق، لم يكن هناك بنزين، وكانت المحطات تحت حراسة الجيش.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.


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