الحكومة الفرنسية تنوي طرد "أي أجنبي ارتكب أعمالا خطيرة"


Publié le Samedi 09 Juillet 2022 - 17:39قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن الحكومة تنوي السماح بطرد "أي أجنبي ارتكب أعمالا خطيرة" برفع شرط سن الوصول إلى فرنسا.


وقال الوزير في مقابلة مع النسخة الالكترونية من صحيفة لوموند السبت "حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة".

وأضاف "نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بارتكاب عمل خطير قضائياً، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد".


واوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي "سيعرض مطلع العام الدراسي".
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وتابع "نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار" لتبني هذا القانون.

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