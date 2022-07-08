دجوكوفيتش يضرب موعدا مع "المشاكس" كيريوس في نهائي ويمبلدون

وتمكن دجوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة أمام صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري المصنف تاسعا في البطولة، إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.