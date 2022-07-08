دجوكوفيتش يضرب موعدا مع "المشاكس" كيريوس في نهائي ويمبلدون


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 18:56قراءة: 0 د, 19 ث
      
بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.


وتمكن دجوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة أمام صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري المصنف تاسعا في البطولة، إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.



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