رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التونسية أنس جابر


Publié le Vendredi 08 Juillet 2022 - 10:41قراءة: 0 د, 38 ث
      
هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، والتي نجحت بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.


وكتب أبو الغيط عبر "تويتر": "أهنئ اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها إلى الدور النهائي في دورة ويمبلدون للتنس، متمنيا لها الفوز".

وتابع:" إنه إنجاز كبير وفخر للمرأة التونسية والعربية".


وباتت لاعبة المضرب التونسية البالغة 27 عاما أول العرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بتأهلها الى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، بعد فوزها الخميس في نصف النهائي على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و3-6 و6-1.
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وستكون التونسية جابر، على موعد السبت مع التاريخ حين تخوض نهائي البطولة الإنجليزية ، ضد الكازخستانية إيلينا ريباكينا في مباراة تجمع بين لاعبتين تصلان إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتيهما.



Commentaires


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Kamelwww  (France)  |Vendredi 08 Juillet 2022 à 13h 22m |           
هذا العبيط أبو الغيط.. يتابع مباريات التنس ويتفاعل معها... ولا يهتم أبدا لما يجري لأهلنا في فلسطين.. وهو لا يقدر أن ينبس ببنت شفة عن فلسطين...
هذا العبيط بدل أن يتصدى للتطبيع المخزي ، نجده يتابع التنس... فعلا هزلت وبانت عظامها.
أبو الغيط لو كانت له ذرة من الحياة لقدم إستقالته من زمان... وجوده على راس هذه الجامعة المريض مثل عدمه...
تنمى له عدم التوفيق ونعتره مهرجا وعبيطا وأراجوزا في يد بعض الانظمة العربية الساقطة والتي تعمل ضد الامة العربية.
أم أنس جابر المتألقة فنحن كشعوب نفتخ بها ونعتز ونتمى لها الفوز بهذه البطولة المهمة.. وهي طبعا سفيرة السعادة.. سعاد الشعوب وليس الحكام المونة.



En continu...

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