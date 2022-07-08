رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التونسية أنس جابر

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، والتي نجحت بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.وكتب أبو الغيط عبر "تويتر": "أهنئ اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها إلى الدور النهائي في دورة ويمبلدون للتنس، متمنيا لها الفوز".وتابع:" إنه إنجاز كبير وفخر للمرأة التونسية والعربية".وباتت لاعبة المضرب التونسية البالغة 27 عاما أول العرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بتأهلها الى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، بعد فوزها الخميس في نصف النهائي على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و3-6 و6-1.وستكون التونسية جابر، على موعد السبت مع التاريخ حين تخوض نهائي البطولة الإنجليزية ، ضد الكازخستانية إيلينا ريباكينا في مباراة تجمع بين لاعبتين تصلان إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتيهما.