التلفزيون الياباني يعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر تعرضه لطلق ناري صباح اليوم

وكالات -

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وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا اليابانية. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط بعد الطلقة الثانية.وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية.