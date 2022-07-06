جونسون يقيل وزير الإسكان وشؤون الأقليات


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 22:29قراءة: 0 د, 23 ث
      
وكالات - أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزير الإسكان وشؤون الأقليات مايكل غوف من منصبه.


وغوف هو منافس لجونسون، حيث كان السبب في انهزامه أمام تيريزا ماي في أول محاولة له لزعامة حزب المحافظين.

وكان دعا جونسون إلى الاستقالة فجاء الرد بطرده.


وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن جونسون أكد لوزرائه أنه لن يستقيل و"مصمم على البقاء".
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وأشارت الصحيفة إلى أن رفض جونسون الاستقالة نابع من اعتقاده بان هذه الخطوة "ستؤدي إلى شهور من الفوضى وعدم الاستقرار" في المملكة المتحدة.

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