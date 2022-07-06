نادال يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون

صعد النجم الإسباني رافائيل نادال للدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه أسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.وتمكن الماتادور نادال، رغم معاناته من آلام في عضلة البطن، من الفوز على الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الحادي عشر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(7-5) و(3-6) و(7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت أربع ساعات و20 دقيقة.