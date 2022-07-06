10 أحلام شائعة حول العالم وهذا ما تعنيه

وكالات -

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الثعابين

الحمل

القطط

الكلاب

المطاردة

الطيران



الخيانة

تساقط الشعر

السقوط

تحطم سيارة

وقدم الخبراء ما يعنيه كل من هذه الأحلام، والتي وجدوا أن أكثرها شيوعا في جميع أنحاء العالم، هو حلم الثعابين، تبعه الحمل، ثم رؤية القطط والكلاب.وأوضحت هايلي ثيستلتون، خبيرة النوم في Sleepseeker، ما يمكن أن تعنيه هذه الأحلام.تقول هايلي: "أحلام الثعبان هي أكثر موضوعات الأحلام شيوعا في العالم، باعتبارها أكثر موضوعات الأحلام بحثا على غوغل في ستة من البلدان التي نظرنا إليها".وكانت أحلام الثعابين في كندا وأيرلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، هي الأكثر شيوعا.ويمكن أن تكون أحلام الثعابين إيجابية أو سلبية، حيث تمثل الثعابين الكبيرة أحيانا الحظ الجيد والثعابين العدوانية من المحتمل أن تمثل الأشخاص السامين.وأوضحت الخبيرة: "أحلام الأفعى يمكن أن تمثل الولادة الجديدة، وسقوط الجلد، والمضي قدما يمكن أن ترمز إلى تحد أو موقف قد يحبطك. وإذا تكررت أحلام الثعبان، فقد يشير ذلك إلى أن الثعبان يمثل شخصا أو موقفا ساما في حياتك تحاول الهروب منه".يمكن أن تمثل أحلام الحمل أشياء أكثر من مجرد إنجاب طفل، حيث تقول هايلي: "إذا كنت لا تخططين لإنجاب طفل، فقد تكون أحلامك بالحمل مؤشرا على التطور في حياتك، أو تعزيز الفرص الوظيفية، أو قد ترمز إلى البدء من جديد".وإذا كنت حاملا، فلا عجب أنك قد تحلمين بالولادة.كانت القطط الأكثر بحثا عن موضوع الأحلام في ثلاث دول، وهذا ليس مفاجئا نظرا لأنها غالبا ما تكون حيوانات أليفة.وقالت هايلي: "تعكس الأحلام عادة حياتنا اليومية، لذا فليس من المستغرب أن تكون أحلام القطط من أكثر الأنواع شيوعا. القطط غالبا ما تكون رمزا للحب أو الإبداع أو القوة. كما تم ربط أحلام القطط بالفضول والاستقلالية. ويمكن أن يشير التعرض للخدش من قبل قطة في حلمك إلى الشعور بالتهديد أثناء التفاعل مع قطة سعيدة يمكن أن يمثل الخصوبة أو الحب أو الوقوع على قدميك مرة أخرى بعد موقف صعب".كانت الكلاب هي الحلم الأكثر بحثا في أربع دول. وأشارت هايلي: "الأحلام أو الكوابيس عن الكلاب يمكن أن تعتمد على مزاج الكلب في حلمك. ويمكن للكلاب السعيدة أن تمثل التعافي أو الرعاية من أحد أفراد أسرته، في حين أن الأحلام حول الكلاب العدوانية يمكن أن تشير إلى مشاكل في التواصل".وتابعت: "يمكن للكلاب التي تظهر في أحلامك أن تمثل فألا لإعادة تقييم الأشخاص الذين تثق بهم. انتبه إلى موقف الكلب الذي يمكن أن يكشف المزيد عما يمثله أو من يمثله".كشفت هايلي: "على الرغم من أن أحلام المطاردة يمكن أن تكون مرتبطة بحياتك اليومية، والتي تحدث غالبا بعد مشاهدة فيلم رعب أو مطاردة كلب، إلا أن هذه الأحلام يمكن أن تمثل أيضا مشاعرك. والأحلام المتكررة للمطاردة يمكن أن تشير إلى الخوف أو الانغلاق أو التجنب في حياتك اليومية".غالبا ما يكون الطيران حلما إيجابيا، وهو الموضوع الأكثر بحثا في أربعة بلدان. ولكن على الرغم من كونها ممتعة، فقد يكون لها معنى أكثر حزنا.وأوضحت هايلي: "يمكن لأحلام الطيران أن تمثل مشاعر الحرية أو الرغبة في التحرر من موقف صعب. وإذا كنت تطير بسهولة في حلمك، فقد يكون هذا رمزا لاستعادتك السيطرة".أحلام الغش هي واحدة من أكثر الأحلام شيوعا في العالم، فهي الحلم الأكثر شعبية في دولتين.وكشفت هايلي: "يمكن أن يكون الشخص الآخر المتورط في الخيانة رمزا لشيء تريده في حياتك الخاصة، أو قد يمتلك صفة تعجبك".الحلم بتساقط الشعر هو واحد من أسوأ الأحلام. ويؤثر على عشرات الآلاف سنويا، وهو الحلم الثامن الأكثر شيوعا في البحث في "غوغل".وتوضح هايلي: "عادة ما يمثل تساقط الشعر مخاوف بشأن التقدم في السن وضرورة مواجهة حقيقة أن مظهرك الجسدي يتغير. إنك تتقدم في العمر، وشعرك يصبح أرق، وأكثر شيبا ... وقد يمثل أيضا خوفك من أن تكون أقل جاذبية، أو مخاوف صحية، أو تحولات كبيرة في الحياة، أو فقدان السيطرة على شيء ما".حلم السقوط هو حلم غريب، غالبا ما ينتهي بسرعة لأنك على الأرجح ستستيقظ قبل أن تهبط أو تموت.وقالت هايلي: "يمكن أن يمثل الحلم بالسقوط الخوف والقلق الناجمين عن فقدان السيطرة على جوانب مهمة من حياتك".قالت هايلي: "في معظم الأحيان، يمثل حلم اصطدام السيارة السيطرة وعلاقتك بها. وقد يعني ذلك أن شيئا ما خارج إرادتك أو أن حياتك على وشك التغيير بشكل جذري".