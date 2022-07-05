المغرب يعيد تشغيل محطتين للكهرباء بالغاز الوارد من إسبانيا


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 21:07قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أعلن المغرب إعادة تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بفضل التدفق العكسي للغاز الوارد من إسبانيا، عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.


وقال المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للهيدروكاربورات في بيان مشترك إن المملكة "أعادت تشغيل" محطتي تهدارت وعين بني مطهر اللتين كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري لتوليد الكهرباء".

وأوضح البيان أن "تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب غاز المغرب العربي – أوروبا، من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي"، مبينا أن المملكة تؤمن "إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، وبواسطة البنى التحتية" الإسبانية.


وأكد مصدر حكومي اسباني لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق أن هذا الغاز ليس جزائريا، يعاد بيعه إلى المغرب، مشيرا إلى أن هذا التوريد بدأ في 28 يونيو.
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هذا وهددت الجزائر في أبريل بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا، إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة"، في إشارة ضمنية إلى المغرب.

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