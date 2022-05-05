وزارة السياحة: تصنيف تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السيّاح الفرنسيين

أعلنت وزارة السياحة، الخميس، عن تصنيف تونس كأوّل وجهة إفريقيا وعربيا والرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين خلال الفترة القادمة.ويأتي هذا التصنيف، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، استنادا الى حجم المبيعات على الوجهة التونسيّة، التّي تمّ تسجيلها خلال شهر أفريل 2022 وذلك حسب بارومتر الوجهات، الذّي يقوم به الموقع الفرنسي المختصّ في السيّاحة والرحلات والترفيه عن طريق المنصّة المختصّة في الرحلات والترفيه.وأفادت الوزارة، في هذا الصدد، أنّ المبيعات على الوجهة التونسيّة بفرنسا قد سجلت خلال شهر أفريل 2022، وفق البارومتر، ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 أي قبل الجائحة، معتبرة انه مؤشر إيجابي يعكس الإنتعاشة المنتظرة للقطاع السياحي خلال الفترة القادمة.