الحوثيون يعلنون عن إسقاط "طائرة تجسس مسلحة سعودية"

وكالات -

وقال سريع في تغريدة له على موقع "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي، بصاروخ أرض جو محلي الصنع في الساعات الأولى من صباح اليوم".مضيفا: "وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة والقيام بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عن هدنة في اليمن لمدة شهرين بدءا من أول أيام شهر رمضان، بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، قابلة للتمديد إذا اتفق الطرفان، وهي أول هدنة في البلاد منذ عان 2014.