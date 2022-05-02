أوكرانيا: استئناف القصف على مصنع آزوفستال بماريوبول وإعلان تدمير زورقي دورية روسيين


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 11:55 قراءة: 0 د, 46 ث
      
فرانس 24 - أعلن مسؤول محلي بمدينة ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية استأنفت قصف مصانع آزوفستال الاثنين بعد إجلاء عدد من المدنيين والعسكريين الذين كانوا متحصنين فيه. وأكد الجيش الأوكراني الاثنين أنه دمر زورقي دورية روسيين قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود. أوروبيا أعلنت فنلندا إلغاء عقد لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية مع شركة روساتوم الروسية. وأكدت الدانمارك الاثنين أنها ستعيد افتتاح سفارتها في كييف.




الجيش الأوكراني يعلن تدمير زورقي دورية روسيين


أكد الجيش الأوكراني الاثنين أنه دمر زورقي دورية روسيين قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي أصبحت رمزا للمقاومة الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على فيس بوك في منشور مرفق بمقطع فيديو يظهر فيه زورقان يُضربان بصاروخين منفصلين "دُمّرت سفينتان روسيتان من طراز رابتور اليوم قرب جزيرة الثعبان".

وقال إن "بيرقدار تعمل"، مشيرا إلى استخدام هذه الطائرة القتالية بدون طيار التي تم تطويرها في تركيا، خلال الضربتين.




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