عيد الفطر يحل في 3 أيام مختلفة في العالم الإسلامي.. دول احتفلت الأحد وأخرى الاثنين وثالثة الثلاثاء!


Publié le Lundi 02 Mai 2022 - 07:05 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات - توزع عيد الفطر لهذا العام على 3 أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول يوم أمس الأحد وأخرى تحتفل اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.


ورغم تأكيد مركز "الفلك الدولي" على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، وعدم وجود القمر في السماء أصلا بعد غروب الشمس، إلا أن 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهي أفغانستان، والنيجر، ومالي .

وأعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا، والعراق، والصومال.


كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

أما الدول التي أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر.

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة فيروس كورونا في دول عربية عديدة، بخلاف قيود العامين الماضيين.

وقررت غالبية الدول العربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، في حين اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245565

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 02 Mai 2022 à 07h 35m |           
ما دام الاحتساب بالأشهر القمرية فكل هذا وارد ،،،



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