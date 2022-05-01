مركز "الفلك الدولي" يعلق على إعلان 3 دول عيد الفطر اليوم الأحد

وكالات -

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مركز "الفلك الدولي" موضحا: "على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم أمس السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن اليوم الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم..علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس السبت".وأضاف المركز في تغريدة أخرى: "بعد أفغانستان..النيجر تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت من أربعة مواقع..وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها".وأوضح مركز الفلك الدولي عبر تغريدة أخرى قائلا: "بعد أفغانستان والنيجر..مالي تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت من موقعين من قبل 8 شهود، وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من مالي أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها".