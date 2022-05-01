بوتين يوقع قانونا يمنع البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها للدول التي تفرض عقوبات ضد موسكو


Publié le Dimanche 01 Mai 2022 - 13:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.


ونشرت نص القانون الجديد بوابة المعلومات الرسمية للمعلومات القانونية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

ويهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التي تمثل أسرارا بنكية.


وفي بداية عام 2021، أصدرت الولايات المتحدة قانونا يلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي، تحت التهديد بفرض عقوبات، بتزويد السلطات الأمريكية بأي معلومات شخصية مطلوبة، بما في ذلك السرية المصرفية.

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