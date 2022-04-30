وكالات -

وقالت الشركة في بيان "إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأعراض كان لديها تأثير كبير على صحتكم أو حياتكم المهنية أو حياتكم الشخصية، ندعوكم إلى ملء نموذج على منصتنا المخصصة لذلك".وأوضحت ناطقة باسم المجموعة لـ"فرانس برس" أن القرار، "سيساهم ذلك في تحديد الأشخاص وإضفاء الطابع الشخصي على التبادلات مع العائلات بهدف تعويض من يرغب بذلك"، وتابعت "في بريطانيا على سبيل المثال، غطت فيريرو كل التكاليف الطبية".ومطلع أبريل، اضطرت "فيريرو" لسحب مجموعة من منتجات "كيندر سوربرايز" المصنعة في بلجيكا التي تباع في العديد من الدول الأوروبية بسبب الاشتباه في تلوث بالسالمونيلا.وحتى منتصف الشهر نفسه، كانت 150 إصابة بالسلمونيلا قد رصدت في تسع دول أوروبية بما فيها فرنسا، خصوصا لدى أطفال دون سن العاشرة.وأقرت شركة "فيريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بوجود "ثغرات داخلية".وقالت المجموعة الإيطالية حينها إنها "تأسف بشدة لهذه القضية" و"تعتذر بصدق لجميع المستهلكين وشركاء الأعمال".والسالمونيلا هي جرثومة تسبب أعراضا شبيهة بالتهاب المعدة والأمعاء، بما في ذلك الإسهال والتشنجات وحمى منخفضة الدرجة وحتى القيء.