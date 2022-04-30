أردوغان: فوز ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية مكسب للعالم برمته

وكالات -

وعلق أردوغان اليوم السبت، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى بلاده من السعودية، على فوز ماكرون على منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات، بالقول: "أعتبر إقصاء المتطرفين وخسارتهم في الانتخابات الفرنسية مكسبا لعالمنا برمته".وأقر الرئيس التركي بأنه كان يتطلع إلى فوز ماكرون، وأكد ذلك في حوارات مع أصدقائه، موضحا أنه يعرف الرئيس الفرنسي الحالي، و"وصلت العلاقات بينهما إلى نقطة ما"، ولذلك يصب فوز ماكرون أكثر في مصلحة العلاقات الثنائية بين الدولتين.وذكر أردوغان أن ماكرون "اختيار سياسة أكثر ذكاء" من تلك التي انتهجها منافسوه الذين "فشلوا في تحليل الهيكل الاجتماعي في فرنسا على النحو الجيد".وحمل الرئيس التركي خصوم ماكرون في الانتخابات المسؤولية عن "معاداة الإسلام"، لاسيما فيما يخص مسألة ارتداء الحجاب، لافتا إلى أن النهج الذي اختاره الرئيس الفرنسي ونجاحه في المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع لوبان "طرحه في المقام الأول".وكشف أردوغان أنه عقد اجتماعا ثنائيا خاصا مع ماكرون على هامش قمة حلف الناتو، قبل وقت قليل من الانتخابات الفرنسية، وناقشا هناك خططهما لتطوير العلاقات بين أنقرة وباريس.وتابع: "آمل أن تصبح علاقاتنا أفضل بكثير نتيجة لنتائج هذه الانتخابات".وحصد ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات أصوات 58.44% من أصوات الناخبين، مقارنة مع 41.46% لدى لوبان.