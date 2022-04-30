نقل بث قناة "مكملين" المصرية المعارضة من تركيا يثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل

وكالات -

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية خبر إغلاق القناة في تركيا ونقل بثها إلى الخارج، حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء يعد "مؤشرا على تطور العلاقات المصرية التركية".وفي بيان لها، قالت قناة "مكملين": "حرصت قناة مكملين الفضائية منذ بدايتها قبل ثماني سنوات أن تكون صوتا للحقيقة ومنبرا لكل أبناء شعبنا الحبيب..كنا معكم في الأحداث الهامة التي مرت بها مصر والمنطقة العربية لنقل الصورة كاملة ولنشر الوعي وقيم العـدل والحرية، وصوتا للمظلومين والمعتقلين.. ونظرا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".وأضافت القناة: "وعليه ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة..نشكر كل من ساهم ولو بكلمة في أن تبقى مكملين علامة بارزة في سماء الإعلام الحر".وأكملت: "نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لتركيا قيادة وشعبا على حسن الاستضافة طيلة السنوات الماضية والتي تعبر عن عمق علاقة شعبينا المتجذرة والعابرة لكل الأزمان والظروف الطارئة..شكرا لجمهور مكملين الرائع والشكر البالغ موصول لكل الزملاء العاملين في قناة مكملين الفضائية".وأردفت: "نعاهدكم بأن نظل متمسكين برسالتنا وبمبادئنا التي عرفتمونا بها ودعمتمونا لأجلها، لم ولن نتوقف بإذن الله أولا وأخيرا، ثم بدعمكم وتأييدكم في آداء رسالتنا وعملنا للنهوض ببلدنا الغالي مصر".