بعد زيارته للسعودية.. أردوغان يعود إلى تركيا

وكالات -

وأجرى أردوغان على رأس وفد رفيع زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.ورافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء، الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والعدل بكر بوزداغ، والصحة فخر الدين قوجة، والخزانة والمالية نور الدين نباتي.كما رافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.