مستوطنة أرئيل: مقتل حارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية برصاص فلسطينيين


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 22:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حارس أمن إسرائيلي قتل برصاص مسلحين فلسطينيين اثنين في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.


وتشير التقارير إلى أن سيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية اقتربت من حاجز أمني في المستوطنة، ثم أطلق مهاجمان النيران على الحارس، فأردياه قتيلا.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عملية بحث عن منفذي العملية، حيث يعتقد أنهما ما زالا في المستوطنة.


وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان إغلاق النوافذ وإطفاء الأضواء وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245460



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 29 أفريل 2022 | 28 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:08 16:02 12:24 05:28 03:52
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1521°-1223°-1324°-1328°-14
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   