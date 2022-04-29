مستوطنة أرئيل: مقتل حارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية برصاص فلسطينيين

وكالات -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حارس أمن إسرائيلي قتل برصاص مسلحين فلسطينيين اثنين في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.وتشير التقارير إلى أن سيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية اقتربت من حاجز أمني في المستوطنة، ثم أطلق مهاجمان النيران على الحارس، فأردياه قتيلا.وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عملية بحث عن منفذي العملية، حيث يعتقد أنهما ما زالا في المستوطنة.وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان إغلاق النوافذ وإطفاء الأضواء وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر.