تعادل مُثير بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 22:00 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتهى اللقاء بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق، وذلك في المُباراة التي أقيمت في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.


وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في مانشستر قد بدأ عن طريق ماركو ألونسو للبلوز في الدقيقة 60 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ضربة جديدة لآمال اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا


ونجح كريسيتانو رونالدو في إدراك التعادل سريعاً للشياطين الحُمر في الدقيقة 62 من اللقاء، وذلك بعد تمريرة بينية من نيمانيا ماتيتش وصلت بعدها الكرة لرونالدو الذي تحكم في الكرة بصورة رائعة قبل أن يُسدد بقوة في مرمى الضيوف.

وكاد رييس جيمس أن يُسجل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 79 بعد لعبة فنية راقية من نجوم البلوز، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى دي خيا وقف أمام الكرة الرائعة.



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