موسكو تحظر على ترودو وعدد من وزرائه دخول روسيا


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 22:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن حظر دخول أراضي روسيا على عدد من المواطنين الكنديين، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعدد من الوزراء في حكومته.


ونشرت الخارجية الروسية قائمة بأسماء 592 مواطنا كنديا، فرضت روسيا عقوبات ضدهم، بما في ذلك حظر دخول لأراضيها.

وتتضمن القائمة أسماء عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بمن فيهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الخارجية السابق جون بارد ووزيرة الدفاع أنيتا أناند، ووزيرة التجارة ماري آنغ وغيرهم.


وأكدت الخارجية الروسية أن اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الكنديين "خطوة اضطرارية" وتأتي ردا على "أعمال عدائية" من قبل الحكومة الكندية.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أنها "ستتصدى للأعمال المعادية لروسيا" من قبل أوتاوا، بما فيها توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وإرسال مدربين عسكريين إلى البلاد.

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