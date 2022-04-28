إردوغان: نسعى لعهد جديد مع السعودية

وكالات -

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، قبيل مغادرته إلى السعودية إنه سيسعى لبداية عهد جديد مع المملكة، من حيث العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية.وأكد إردوغان، أن "الهيكل التكميلي لاقتصاداتنا هو أحد النقاط التي تجذب المستثمرين السعوديين إلى تركيا".وأضاف أنه ستتم مراجعة العلاقات التركية السعودية في جميع الأبعاد الاقتصادية والتجارية والثقافية.إردوغان أكد في السياق على ضرورة ضمان أمن واستقرار جميع دول الخليج، مشيرا إلى أنه سيلتقي العاهل السعودي، وأن العلاقات التركية السعودية ستعود أفضل من السابق.إلى ذلك، دان الرئيس التركي، الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية مؤكدا على ضرورة العودة إلى المحادثات وطاولة الحوار.وهذه المرة الأولى التي يزور فيها إردوغان الرياض، منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول، في خطوة يسعى من خلالها للحصول على دعم المملكة لبلاده التي تعصف بها أزمة مالية حادّة.ويأتي الإعلان عن الزيارة، بعد أسابيع على نقل القضاء التركي ملفّ قضية خاشقجي إلى السعودية.وسيكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن الوفد الذي سيستقبل الرئيس التركي.وقُتل الصحافي السعودي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية جمال خاشقجي عن عمر 59 عامًا في الثاني من أكتوبر 2018 في قنصلية بلاد في اسطنبول حيث أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه، بحسب تركيا.وفي ذاك اليوم، كانت خطيبته خديجة جنكيز بانتظاره خارج القنصلية التي لم يخرج منها أبدًا.الوكانت تركيا بدأت محاكمة غيابية في يوليو 2020 بحقّ 26 سعوديًا يشتبه في تورّطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنها نقلت الملفّ في 7 أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء المنظّمات الحقوقية.وكانت المحاكمة تشكلّ الحاجز الأخير أمام زيارة تركية رسمية إلى الرياض. وكان إردوغان دان مقتل خاشقجي بشدّة عندما حصل، ووعد بتحقيق العدالة.