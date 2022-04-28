الجزائر تهدد بفسـخ عقود الغاز مع إسبانيا

وكالات -

علنت إسبانيا بدء تصدير الغاز إلى المغرب رغم تهديد الجزائر بقطع الغاز عنها حال خرقها للعقود وإعادة تصدير الغاز للمغرب.وأوضحت وزارة التحول البيئي الإسبانية في بيان، أن الغاز الذي سيحصل عليه المغرب ليس من أصل جزائري، مضيفة أن تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة. في المقابل، أكدت الجزائر أن مدريد أخطرتها بقرار ترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا.