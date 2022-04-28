وفاة وكيل أعمال اللاعبين الشهير رايولا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية، اليوم الخميس، وفاة وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا عن عمر ناهز 54 عاما.وأوضحت التقارير، أن رايولا توفي بسبب المرض، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض خطير في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا.ويعد رايولا من أشهر وأبرز وكلاء لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وكان وكيلا لعدد من نجوم الساحرة المستديرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش، إيرلينغ هالاند وبول بوغبا.