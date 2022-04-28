ستولتنبيرغ: دول الناتو قدمت لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 10:56 قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - أعلن الناتو أن الدول الأعضاء في الحلف قدمت بالفعل حتى الآن مساعدات لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار.


وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "الحلفاء في الناتو قدموا لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الأنباء أن الدول الغربية وافقت على توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، عقد مؤخرا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا.

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