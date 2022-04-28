صلاح يكسر نحسه في دوري الأبطال بـ"هدية" لساديو ماني


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 08:08 قراءة: 0 د, 26 ث
      
سجل النجم المصري، محمد صلاح، رقما غائبا عنه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول وضيفه فياريال، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة .


وحقق ليفربول الأهم ووضع قدما في المباراة النهائية بفوزه المستحق على فياريال 2-0، وكان صلاح وراء تسجيل المهاجم السنغالي ساديو ماني، للهدف الثاني لـ"الريدز".

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن صلاح نجح للمرة الأولى هذا الموسم، في صناعة هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم تمريرة حاسمة لماني في لقاء فياريال.



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