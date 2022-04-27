بلينكن: نبحث إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

وكالات -

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" على خلفية عمليتها في أوكرانيا.وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع في الكونغرس، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بهذا الصدد: "نحن ندرس ذلك... والخبراء القانونيون يدرسون ذلك".وأضاف بلينكن: "لا أشكك في أن الروس يمارسون الإرهاب تجاه الشعب الأوكراني".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من نظيره الأمريكي جو بايدن إدراج روسيا على القائمة الأمريكية المذكورة.وفي وقت لاحق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنه ليس بوسعها الإدلاء بأي توقعات بهذا الشأن، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المسألة قيد الدراسة.بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا لا تستهدف المدنيين.