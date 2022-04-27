ليفربول يفك "شيفرة" كتيبة "الغواصات الصفراء"

وضع فريق ليفربول قدمه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه فياريال الإسباني (2-0) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد".وتقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الكولومبي بيرفس إستوبينان خطأ في مرمى فريقه "الغواصات الصفراء" عند الدقيقة 53، قبل دقيقتين فقط من تسجيل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني "للريدز".وأصبح فريق ليفربول بعد هذه النتيجة، قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ"، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على أرض نادي فياريال، الذي فجر عدة مفاجآت، أبرزها إطاحته بالفريقين العريقين يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني في الدورين الإقصائيين الماضيين.يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، علما أن لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف مساء يوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد".