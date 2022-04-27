مصر.. الإعدام لسيدتين ووفاة المتهم الثالث بعد سماع الحكم داخل محبسه

وكالات -

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني وذلك لوفاته داخل محبسه بعد سماع إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما قضت بإعدام المتهمة الأولي والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج".وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.وجرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.