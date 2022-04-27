مصر.. الإعدام لسيدتين ووفاة المتهم الثالث بعد سماع الحكم داخل محبسه


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 14:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - قضت محكمة مصرية بإعدام سيدتين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج"، ووفاة المتهم الثاني في القضية داخل محبسه بعد سماع حكم إعدامه.


وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني وذلك لوفاته داخل محبسه بعد سماع إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما قضت بإعدام المتهمة الأولي والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج".

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من سيدة مالكة العقار الذى وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.


وجرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245301



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 أفريل 2022 | 26 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:06 16:02 12:24 05:30 03:55
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 22 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1424°-1622°-1522°-1322°-13
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   