"سكاي سبورتس": ميسي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

ويرتبط ميسي البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية يونيو 2023، مع إمكانية تمديده لموسم آخر باتفاق الطرفين.وكانت تكهنات ترددت في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الذي أمضى فيه 17 عاما، واضطر للرحيل عنه في العام الماضي، إلى الفريق الباريسي، وذلك بعد فشل تجديد عقده مع النادي الكتالوني، بسبب أزمة مالية.وأوضحت "سكاي سبورتس" بأن ميسي لا يريد الرحيل لأنه يستهدف الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، خاصة عقب الخروج الحزين للفريق من المسابقة هذا الموسم من الدور ثمن النهائي للبطولة على يد ريال مدريد.وأفاد تقرير المحطة بأن من المنتظر إعادة بناء فريق باريس سان جيرمان، واستقدام لاعبين جدد ورحيل آخرين، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال مجانا لصفوف ريال مدريد.