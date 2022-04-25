طهران: جولة الحوار مع الرياض كانت إيجابية

وكالات -

اعتبرت الخارجية الايرانية أن الجولة الأخيرة من الحوار الإيراني السعودي، جرت بشكل إيجابي وناقشت جميع الملفات العالقة بين البلدين.و صرح المتحدث باسم الخارجية أن ارتقاء مستوى المفاوضات إلى حوار سياسي بمشاركة السلطات العليا للبلدين قد يؤدي إلى تقدم سريع في الملفات العالقة بين طهران و الرياض.كما اعلن عن اتفاق مبدئي بين طهران و الرياض حول جولة سادسة من الحوار.