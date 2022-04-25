طهران: جولة الحوار مع الرياض كانت إيجابية

وكالات - اعتبرت الخارجية الايرانية أن الجولة الأخيرة من الحوار الإيراني السعودي، جرت بشكل إيجابي وناقشت جميع الملفات العالقة بين البلدين.
و صرح المتحدث باسم الخارجية أن ارتقاء مستوى المفاوضات إلى حوار سياسي بمشاركة السلطات العليا للبلدين قد يؤدي إلى تقدم سريع في الملفات العالقة بين طهران و الرياض.
كما اعلن عن اتفاق مبدئي بين طهران و الرياض حول جولة سادسة من الحوار.
و صرح المتحدث باسم الخارجية أن ارتقاء مستوى المفاوضات إلى حوار سياسي بمشاركة السلطات العليا للبلدين قد يؤدي إلى تقدم سريع في الملفات العالقة بين طهران و الرياض.
كما اعلن عن اتفاق مبدئي بين طهران و الرياض حول جولة سادسة من الحوار.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 245187