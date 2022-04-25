بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له ''النجاح''


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 09:26 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه الأحد، رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.


وقال بوتين في رسالة عبر تلغرام أرسلها إلى ماكرون، "أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة".

وفاز ماكرون البالغ 44 عامًا بولاية ثانية لرئاسة فرنسا بحصوله على أكثر من 58% أمام منافسته مارين لوبان مرشّحة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف.

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