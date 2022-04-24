الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

انطلقت الأحد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مع فتح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا، والتي ستحسم السباق نحو قصر الإليزيه بين المرشحين الذين فازا في الدورة الأولى التي جرت في 10 نيسان/أبريل وضمت 12 مرشحا. وقد بلغ عدد المسجلين على لوائح الشطب 48,7 مليون مواطن فرنسي.ويتنافس في هذه الدورة إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته والمرشح عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي نال 27,8% من عدد الأصوات في الدورة الأولى، في مواجهة مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، والتي حازت على 23,1%.يذكر أن الفرنسيين في أراضي ما وراء البحار (غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتان وسان بيار-إي-ميكولون وبولينيزيا الفرنسية) بدؤوا التصويت السبت. ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى حوالي الساعة 20:00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.