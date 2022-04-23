وزير الخارجية التركي يفصح عن مشروع بيان مشترك بين روسيا وأوكرانيا


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 21:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن مشروع بيان مشترك بين روسيا وأوكرانيا، وأشار إلى أن نص المشروع شامل، ويناقشه المفاوضون الروس والأوكران.


وقال أوغلو خلال حديثه مع صحفيين أتراك أثناء جولته في أمريكا اللاتينية: "في الوقت الحالي، هناك نص شامل يناقشه المفاوضون الروس والأوكران. بالإضافة إلى ذلك، تجري اتصالات من وراء الكواليس بين القادة. ونحن نرى أن في هذه العملية يوجد مشروع بيان مشترك". حسب ما نقل تلفزيون "TRT" التركي.

وبدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية في يوم 28 فبراير، ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين.

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