بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي

وجاءت ثلاثية الفريق البافاري بأقدام سيرج جنابري والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا في الدقائق 15 و34 و83 على الترتيب، فيما سجل إيمري تشان هدف دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي توقف رصيده عند 63 نقطة، ليضمن بذلك الفريق البافاري لقب بطل الدوري قبل 3 جولات على نهاية "البوندسليغا".