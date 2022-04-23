بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 20:44 قراءة: 0 د, 31 ث
      
توج بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي بعد تغلبه على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند 3-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من "البوندسليغا".


وجاءت ثلاثية الفريق البافاري بأقدام سيرج جنابري والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا في الدقائق 15 و34 و83 على الترتيب، فيما سجل إيمري تشان هدف دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي توقف رصيده عند 63 نقطة، ليضمن بذلك الفريق البافاري لقب بطل الدوري قبل 3 جولات على نهاية "البوندسليغا".



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