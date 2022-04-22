الولايات المتحدة.. اعتقال رجل عض كلبا بوليسيا في كاليفورنيا


Publié le Vendredi 22 Avril 2022 - 09:21 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال مشتبه به بعد أن قام بعض كلب بوليسي وطعنه في شمال كاليفورنيا، خلال محاولة توقيفه.


وتم حجز كورت داسيلفا، 44 عاما، في سجن مقاطعة سولانو بتهم جنائية متعددة بعد أن عولج في المستشفى، وفقا لإدارة شرطة فيرفيلد.

وأضافت: "قرابة الساعة 2 بعد الظهر، تلقت السلطات بلاغا عن اقتحام رجل لمنزل في مدينة نورث باي"، لافتة إلى أن "رجال الشرطة حاولوا دون جدوى دفعه للخروج".


وأوضحت أن عناصر الشرطة دخلوا في نهاية المطاف للقبض على داسيلفا برفقة كلب بوليسي اسمه كورت، مضيفة إن "المشتبه به عض الكلب البوليسي في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين".

وتابعت قائلة: "يبدو أن المشتبه به كان تحت تأثير المخدرات، وتمكن رجال الشرطة من توقيفه بأمان".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245010



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 22 أفريل 2022 | 21 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:01 12:25 05:36 04:03
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.5 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1131°-1423°-1322°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    24091,6

  • (21 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25837 DT        1$ =3,02839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 avril)   2170,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   