عرض منزل للبيع على جزيرة مهجورة وبلا حمام بأكثر من 300 ألف دولار


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 12:16 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - عرض منزل مكون من غرفة نوم واحدة ومعزول تماما على جزيرة مهجورة في جزيرة ماين الأمريكية للبيع مقابل 339 ألف دولار أمريكي.


يقع العقار في Wohoa Bay، ويتم بيعه كملاذ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ولكن فقط لمن هم انطوائيون.

ويقع العقار على مساحة 1.5 فدان من الأرض دون أي علامات حضارية، ولا يوجد أي أشجار تحيط به، و"يوفر مناظر طبيعية لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر".




وتم بناء "المنزل الأكثر وحدة في العالم"، في عام 2009 ويتميز بإطلالات بانورامية على المحيط، ويمتد المنزل على مساحة 540 قدما مربعا، ولا يحتوي على حمام.

Wohoa Bay هو خليج يقع على ساحل مقاطعة واشنطن بولاية مين الأمريكية وهي تقع بين مدينتي أديسون وجونسبورت.

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