السلطات التركية: انفجار عبوة ناسفة في اسطنبول


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 09:59 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أعلن مكتب حاكم اسطنبول أن انفجارا وقع بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا في المدينة صباح اليوم الخميس، حيث تم العثور على شظايا عبوة ناسفة في الموقع.

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