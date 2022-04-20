ارتفاع أسعار النفط مع تخفيف قيود كورونا في الصين

وكالات -

وبحلول الساعة 08:50 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 103.66 دولار للبرميل.في حين، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.02% إلى 108.34 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".وجاء الارتفاع مع تخفيف قيود كورونا في شنغهاي، إذ سمحت هذه المدينة الأكبر في الصين لملايين الأشخاص بمغادرة منازلهم.وقالت مسؤولة الصحة في المدينة، وو غانيو، في مؤتمر صحفي إنه سمح لما يقرب من 12 مليون شخص في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليونا، بمغادرة منازلهم بعد الجولة الأولى من تخفيف القيود الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس بات "تحت السيطرة" للمرة الأولى في بعض مناطق المدينة.وأغلقت سلطات شنغهاي الشركات وألزمت معظم سكانها بالبقاء في منازلهم منذ 28 مارس الماضي عقب ارتفاع أعداد الإصابات.كذلك لقيت أسعار الذهب الأسود دعما من توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ووفقا لتقديرات معهد البترول الأمريكي فإنه من المتوقع تراجع المخزونات بمقدار 4.5 مليون برميل.