السعودية تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 08:43 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - أعلنت السعودية عن تحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر.


وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديا".

وأشارت "واس" إلى أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية - حكومة وشعبا - للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية"، موضحة أنه "من المأمول أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244757



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 18 أفريل 2022 | 17 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:00 12:26 05:42 04:09
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1026°-1028°-1621°-1324°-13
  • Avoirs en devises
    24268,5

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26461 DT        1$ =3,01250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   715,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   