فرنسا.. مظاهرات لـ"السترات الصفر" ضد "ماكرون ولوبان"


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 18:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة كبيرة لحركة "السترات الصفر" ضد اليمين المتطرف ونتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية.


وانطلق موكب المحتجين بعد ظهر يوم السبت من ساحة الأمة واتجه نحو ساحة الجمهورية، وشارك فيه المئات من الأشخاص، بما في ذلك "السترات الصفر"، والمنظمات المناهضة للفاشية، وجمعيات المهاجرين والعديد من النقابات العمالية.

وردد المتظاهرون شعارات "لا لماكرون ولا لوبان"، ودعوا إلى مقاطعة الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنافس فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.


وحدثت مناوشات صغيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وفق ما نقلته مواقع محلية.

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